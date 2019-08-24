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    HaberlerEgeTiyatroyla sağlıklı olmayı öğreniyorlar
    24.08.2019 - 07:50

    Tiyatroyla sağlıklı olmayı öğreniyorlar

    Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz ücretsiz tiyatro oyunu “Mikropsuz Bir Hayat” devam ediyor.

    Tiyatroyla sağlıklı olmayı öğreniyorlar

    Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz ücretsiz tiyatro oyunu “Mikropsuz Bir Hayat” devam ediyor. Akşamları mahallelerde sahnelenen oyunla çocuklar hem hoş vakit geçiriyor, hem de sağlıklı yaşam konusunda bilgileniyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Oyun, çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi adına önemli bir çalışma” dedi.

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