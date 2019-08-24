24.08.2019 - 07:50
Tiyatroyla sağlıklı olmayı öğreniyorlar
Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz ücretsiz tiyatro oyunu “Mikropsuz Bir Hayat” devam ediyor.
Çiğli Belediyesi’nin ücretsiz ücretsiz tiyatro oyunu “Mikropsuz Bir Hayat” devam ediyor. Akşamları mahallelerde sahnelenen oyunla çocuklar hem hoş vakit geçiriyor, hem de sağlıklı yaşam konusunda bilgileniyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Oyun, çocuklarımızın sağlık konusunda bilinçlenmesi adına önemli bir çalışma” dedi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.