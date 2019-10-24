Tohum atılımı

Gönüllü çiftçiler ile sözleşmeli tarım yapacaklarını belirten İTB Başkanı Işınsı Kestelli, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:





İklim krizi kapıda



“Ülkemizin sahip olduğu biyolojik ve kültürel çeşitlilik hepimizin malumu. Yerel tohumlar binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış örnekler olduğundan yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik hazine. Biz de ata yadigârı tohumlara yatırım yapıp hem sağlıklı ürünler elde etmeyi hem de lezzetin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Avrupa Çevre Ajansı’nın raporuna göre, 2050 yılına gelindiğinde buğday, mısır ve şeker pancarı gibi ürünlerde verimin yüzde 50 oranında azalacağı tahmin ediliyor. İklim felaketi her ne kadar kaçınılmaz sonuçlar doğuracak olsa da bu etkileri yavaşlatma veya azaltma imkânı hala elimizde. Toprak yapısını iyileştiren bitki örtüleri kullanmak, erozyonla mücadele etmek, don veya kuraklığa uyum sağlayabilen tarım ürünü çeşitleri geliştirmek, biyolojik çeşitliliği artırmak gibi konular gündemimizde olmalı.”