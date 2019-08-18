TOKİ, kış dönemi kayıtları başladı

Yunusemre Belediyesi TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezi, çocuk ve yetişkin kış dönemi kayıtları başladı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yaz aylarında yüzlerce çocuğumuz TOKİ-2 Kültür ve Sanat Merkezimizden faydalandı. Kış aylarında da birçok branşta hem çocuklarımız için hem de yetişkinlerimiz için kurs düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için Satranç, Matematik, Karikatür, Kur’an-ı Kerim, Bağlama, Piyano, Gitar, Keman, Tekvando, Karate, Kick-Boks ve Çocuk Korosu kursları verilecek. Yetişkinlerimiz için ise Kur’an-ı Kerim, Drama, Takı ve Moda Tasarımı, Resim, Filografi, Çini, Hat, Kaligrafi, Ahşap Oyma, Gitar, Keman, Bağlama, Plates kursu düzenlenecek” dedi.