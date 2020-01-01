Özel bireyler üzerinde ailesinin fotoğrafının bulunduğu kupayı Başkan Ergin’e hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Ergin, “Yoğun çalışma temposunda bu yeni yıl partisi bize keyifli bir mola oldu. Bu çocuklarımızı, kardeşlerimizi memnun edip, gönüllerini hoş edebildiysek ne mutlu bize” dedi.