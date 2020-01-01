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    HaberlerEge Haberleri Tombala oynadı
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    01.01.2020 - 00:04 |

    Tombala oynadı

    Ayvalık Belediyesi, Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde yeni yıl kutlaması düzenledi. Kutlamaya Başkan Mesut Ergin de katıldı, onlarla birlikte tombala oynadı.

    Tombala oynadı

    Özel bireyler üzerinde ailesinin fotoğrafının bulunduğu kupayı Başkan Ergin’e hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Ergin, “Yoğun çalışma temposunda bu yeni yıl partisi bize keyifli bir mola oldu. Bu çocuklarımızı, kardeşlerimizi memnun edip, gönüllerini hoş edebildiysek ne mutlu bize” dedi.

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