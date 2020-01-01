01.01.2020 - 00:04 |
Tombala oynadı
Ayvalık Belediyesi, Özel Çocuklar Eğitim Evi’nde yeni yıl kutlaması düzenledi. Kutlamaya Başkan Mesut Ergin de katıldı, onlarla birlikte tombala oynadı.
Özel bireyler üzerinde ailesinin fotoğrafının bulunduğu kupayı Başkan Ergin’e hediye etti. Sürpriz karşısında duygulanan Başkan Ergin, “Yoğun çalışma temposunda bu yeni yıl partisi bize keyifli bir mola oldu. Bu çocuklarımızı, kardeşlerimizi memnun edip, gönüllerini hoş edebildiysek ne mutlu bize” dedi.
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Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.