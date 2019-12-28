İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, 2019 ekonomisini değerlendirdi. Yaşanan sıkıntılara rağmen toparlanma sürecine girildiğini belirten Mutlu, yılın üçüncü çeyreğindeki olumlu gelişmelerin gelecek için umut aşıladığını belirtti. Toparlanma eğiliminin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:



Dijitalleşme mesajı



“Önemli olan büyüme sinyalinin devamlı olmasıdır. Özellikle genç işsizliği azaltmak için yeni istihdam olanakları yaratılması gerekiyor. Bu kapsamda mesleki eğitim, piyasanın ve çağın istediği becerileri kazandıracak şekilde planlanmalı. Dijital ekonomide nitelikli işgücü ihtiyacına yönelik programlar düzenlenmeli, esnaf kesiminin çağın gerekliliği olan e-ticarete uyumu konusunda devlet teşvik ve destek mekanizmalarını işletmeli. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın perakende sektörüne yönelik hazırladığı taslak, esnaf teşkilatlarının görüşleri doğrultusunda vakit geçirilmeden yasalaşmalı.”



YEP canlanma sağlayacak



2019 yılının Eylül ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan Yeni Ekonomi Programı’nın 2019-21 yıllarına yönelik büyüme hedefleriyle dikkat çektiğini kaydeden Zekeriya Mutlu, “Ekonomik verilerdeki son gelişmelerin, program hedefleri açısından olumlu bir tablo çizmesi sevindirici. Önümüzdeki üç yıllık dönemde işgücü piyasası canlanacak” dedi.