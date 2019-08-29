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    HaberlerEgeToplu sözleşme sevinci
    29.08.2019 - 07:50

    Toplu sözleşme sevinci

    Karşıyaka Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında, 1100 Personel A.Ş. işçisi için Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

    Toplu sözleşme sevinci

    Maaşları ve sosyal hakları iyileştirilen işçiler, sözleşmeyi Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve sendika yöneticileri ile birlikte halay çekerek kutladı.
    Her zaman haktan, emekten ve alın terinden yana olacaklarını belirten Başkan Tugay, “Size, emeğinize ve örgütlülüğünüze her zaman saygı duydum, duymaya da devam edeceğim. Bu ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Benim de sizden tek ricam bu kuruma sahip çıkmanızdır” dedi.

    Ocak ayında zam

    Haziran 2020’ye kadar geçerli olacak sözleşmeye göre; KHK gereği Personel A.Ş.’ye geçen işçilerin maaşlarının hesaplanmasında asgari ücret esas alınacak
    ve bu ücrette işçilerin yaptıkları işe göre vasıfları oranında artış yapılacak. Ayrıca, KHK’da belirtilen yüzde 4’lük zam ücretlere eklenecek. Ocak 2020’de
    asgari ücrete gelecek zam da maaşlara yansıtılacak. Ayrıca 29 Ekim ve 1 Mayıs’ta 300’er lira gıda ve erzak yardımı, yol ve yemek yardımı, izin yardımı, yasal doğum izni süresine ek olarak 6 hafta doğum izni ve hastalık yardımı verilmesi gibi çeşitli düzenlemeler yapıldı.

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