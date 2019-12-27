27.12.2019 - 00:10 |
Toplu ulaşımda İZTAŞIT dönemi
İzmir Büyükşehir Belediyesi kent merkezi dışındaki ilçelere toplu ulaşım olanaklarını artıracak bir projeye imza atıyor. Genellikle minibüslerle hizmet veren motorlu taşıyıcılar kooperatifleri, İzmir’in toplu ulaşım ağına dahil ediliyor. Projenin ilk adımı Seferihisar’dan atılacak. İZTAŞIT adı verilen yeni otobüsler, yarın ilçe merkezinde tanıtılarak sefere başlayacak. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.
İzmirim Kart’la binilecek
Proje kapsamında Seferihisar’da dağınık bir şekilde faaliyet gösteren taşımacılık kooperatifleri tek çatı altında toplandı. Tüm toplu ulaşım araçlarına olduğu gibi İZTAŞIT’lara da Kart’la binilecek.
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