17.11.2019 - 00:59 |
Toplumsal sorunlara alternatif yaklaşım
İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi’nin düzenlediği ‘Toplumsal Sorunlar İçin Yeni Arayışlar Sempozyum’u Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başladı.
Ekonomik, toplumsal ve ekolojik sorunlara karşı alternatif yaklaşım biçimlerinin ele alındığı programda konuşan Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Sempozyumun, İzmir’i birlikte yönetme iddiasını taşıyan ve sorunlara ortak akılla çözüm getirmeyi hedefleyen Büyükşehire yol gösterici sonuçlar ortaya koyacağını düşünüyoruz” dedi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.