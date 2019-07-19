19.07.2019 - 07:50
‘Toplumun bilinci açık tutulmalı’
Çeşme Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Çarşı girişinde başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşe Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Belediye Başkanı Ekrem Oran, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan ve İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de katıldı. Komiser Yardımcısı Abdulkadir Çay, “Bu paha biçilmez coğrafyada, binlerce yıl daha yaşayacaksak, benzer saldırılar hep olacaktır. Bunun tek panzehiri, toplumun bilincini diri ve açık tutmaktır” dedi. Tutulan demokrasi nöbetine protokol de bir süre katıldı.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.