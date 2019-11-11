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    HaberlerEge Haberleri‘Toprağımızın üstü çok daha değerli’
    11.11.2019 - 01:02 |

    ‘Toprağımızın üstü çok daha değerli’

    İzmir’de toplam 950 bin dekarlık alanı kapsayan, aralarında Ödemiş, Tire, Kiraz ve Bayındır’dan da mahallelerin bulunduğu 14 Kasım’daki jeotermal arama ruhsat ihalesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ödemiş’te Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve STK temsilcilerinin katıldığı buluşmada, 16 ilçedeki 33 jeotermal sahada yapılacak aramalarla ilgili endişeler dile getirildi.

    Küçük Menderes’e olmaz

    Dünyada jeotermalin çıkartılacağı en son yerin Küçük Menderes havzası olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Eriş, “Toprağımızın üstündeki değerlerimiz ve üretimimiz toprağımızın altındakilerden daha değerlidir. Biz yılın dört mevsimi üretim olan, dünyada üç ovadan biri olarak tanımladığımız bir üretim bölgesindeyiz, tarımın kalbindeyiz. Enerji üretmek amacıyla yerin binlerce metre derinliğinden çıkartılan bu suyu siz tarımda kullanamayacağınıza göre bu suyu tekrar yerin altına şarj etmeniz gerekiyor. Böylelikle yeraltı sularını da kirletiyorsunuz. İnciri, cevizi, zeytini, kestanesi de etkileniyor. Kanser olmak istemiyoruz. Hukuk çerçevesinde mücadelemizi verip buna ‘dur’ demek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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