‘Toprak Ana’ geliyor

İzmir’i dünya sahnesine çıkarıp markalaştırma konusundaki çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, bir ilki daha hayata geçiriyor. Dünyanın en önemli gastronomi fuarlarından ‘Terra Madre’yi kente kazandırmak için Türkiye’deki Slow Food (Yavaş Gıda) heyetiyle İtalya’ya giden Soyer; Slow Food Başkanı Carlo Petrini, Slow Food Genel Sekreteri Paolo Di Croce ve Balkanlar Slow Food Koordinatörü Michele Rumiz ile buluştu. Görüşmelerin sonunda fuarın Akdeniz ve Anadolu ayağının 2021’de İzmir’de yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anadolu’nun kaderi

İzmir ve Türkiye’de üretilen birbirinden değerli ürünlerin, hakettiği değeri bulması için çabaladıklarını belirten Soyer, “Ürünlerimiz pazarda karşılığını bulamadığı için birer birer yok oluyor, Türkiye’nın gıda ve tarım kültürü avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Bunu engellemek için yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını bu fuar olacak. Fuar hazırlıkları için önümüzdeki 18 ay, Türkiye’nin her yerindeki yerel ve küçük üreticilere tek tek ulaşacağız” dedi.

İzmir’de düzenlenecek Terra Madre Fuarı’na Türkiye ve Akdeniz’den küçük üreticiler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin buluşacağı fuarda, sorunlar masaya yatırılacak. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda panel ve çalıştay yapılacak.