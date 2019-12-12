12.12.2019 - 07:50 |
‘Toprak Ana’ lezzeti
Yerel ve geleneksel yeme biçimlerinin korunarak gelişmesini özendiren Slow Food hareketinin kuruluş yıldönümü olan 10 Aralık ‘Toprak Ana Günü’ Karaburun’da vatandaşların ve üreticilerin katılımıyla kutlandı.
Yerel ve geleneksel yeme biçimlerinin korunarak gelişmesini özendiren Slow Food hareketinin kuruluş yıldönümü olan 10 Aralık ‘Toprak Ana Günü’ Karaburun’da vatandaşların ve üreticilerin katılımıyla kutlandı. Karaburun ilçe merkezinde yerel lezzetlerin sürekli korunarak yaşatılacağı, örnek bir projeye başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Tatlarımızı gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından da kritik önem taşıyor” dedi.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.