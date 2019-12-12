‘Toprak Ana’ lezzeti

Yerel ve geleneksel yeme biçimlerinin korunarak gelişmesini özendiren Slow Food hareketinin kuruluş yıldönümü olan 10 Aralık ‘Toprak Ana Günü’ Karaburun’da vatandaşların ve üreticilerin katılımıyla kutlandı. Karaburun ilçe merkezinde yerel lezzetlerin sürekli korunarak yaşatılacağı, örnek bir projeye başlayacaklarını belirten Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, “Tatlarımızı gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bu, çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi açısından da kritik önem taşıyor” dedi.