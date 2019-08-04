Toprak analizinde adres Muğla

Muğla Büyükşehir’in 2015’te kente kazandırdığı Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı, toplam 7 bin 857 numuneyi analiz etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar Türkiye’nin 30 ili, Kıbrıs ve Kazakistan’dan 7 bin 857 numuneyi analiz etti. 2015 yılında kurulan tarım laboratuvarında Çanakkale’den 366, Denizli’den 238, Tekirdağ’dan 144, İzmir’den 66, Kahramanmaraş’tan 62, Aydın’dan 35 numune Muğla’da analiz edildi. Ayrıca Kazakistan’dan 4, Kıbrıs’tan da 2 numunenin analizi yapıldı. Tarımın bir ülkenin kalkınmasında baş aktör olduğunun altını çizen Büyükşehir Başkanı Dr. Osman Gürün, üreten, ürettiğinin karşılığını alan bir sistem için Muğla’da hizmet ve proje ürettiklerini söyledi, “Kısa zamanda sadece Muğla’nın değil ülkemizin farklı şehirlerinden gelen numunelerin de analizini yapmaya başladık. Ayrıca 2015’de hizmet vermeye başlayan laboratuvarımızdaki verilerle kentin toprak analiz kitabını yayınladık. Üreticilerimiz laboratuvarımızdaki testlerden sonra toprağında hangi üründen daha fazla verim alacağını biliyor. ‘Toprağını Satma Ürününü Sat’ sloganımızla kırsal Muğla’da üreticilerimizin üretmesini, ürettiği ürünün karşılığını alabilmesini istiyoruz” diye konuştu.