‘Toprak Ana’yla İzmir ürünleri tanıtılacak

Soyer, Terra Madre (Toprak Ana Etkinliği) etkinliği düzenledi İzmir’in tarımsal ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Kooperatifçiliğe en çok katkı sağlayan kişinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Soyer, “Tarım, bu ülkenin belkemiğidir. Bu yüzden tarıma ve köylüye büyük önem veriyoruz. Bu konuda herkese bir rol düşüyor. Çünkü, kadınlar ver erkekler bir araya gelerek Türkiye’nin aydınlık geleceğini yaratacaktır. Kadının değişmesiyle her şey mümkün olur” diye konuştu.