‘Toprak kort vefa borcumdu’

KTK’nın kendisindeki yerinin farklı olduğunu belirten Berki, “Bu kort, kulübüme vefa borcumdu” dedi. Çocukluğunun ve gençliğinin kulüpte geçtiğini dile getiren Berki, “İmkânlarım olduğu sürece, kulübüme desteğimi esirgemeyeceğim. Toprak kortu, kulübüme kazandırmamızda büyük payı olan ‘Başkaniçem’ Server Uyaroğlu’na ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum” dedi. KTK Başkanı Server Uyaroğlu, Rami Berki’ye teşekkür plaketi sundu.