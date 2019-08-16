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    HaberlerEge‘Toprak kort vefa borcumdu’
    16.08.2019 - 00:36| MAGAZİNİN BABASI - YUSUF ÇINAR

    ‘Toprak kort vefa borcumdu’

    Kültürpark Tenis Kulübü’ne (KTK), geçmiş dönem başkanı ve Onur Kurulu Başkanı Rami Berki tarafından kazandırılan toprak kort hizmette.

    ‘Toprak kort vefa borcumdu’

    KTK’nın kendisindeki yerinin farklı olduğunu belirten Berki, “Bu kort, kulübüme vefa borcumdu” dedi. Çocukluğunun ve gençliğinin kulüpte geçtiğini dile getiren Berki, “İmkânlarım olduğu sürece, kulübüme desteğimi esirgemeyeceğim. Toprak kortu, kulübüme kazandırmamızda büyük payı olan ‘Başkaniçem’ Server Uyaroğlu’na ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum” dedi. KTK Başkanı Server Uyaroğlu, Rami Berki’ye teşekkür plaketi sundu.

    ‘Toprak kort vefa borcumdu’

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