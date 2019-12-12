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    12.12.2019 - 07:50 |

    Torbalı gururlu

    TÜRK savunma sanayii için anti radar özellikli kumaş üreten, bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri’nce fabrika yatırımı için İzmir’in Torbalı ilçesi seçildi.

    Torbalı gururlu

    TÜRK savunma sanayii için anti radar özellikli kumaş üreten, bu sayede askeri araçları görünmez kılan TDU Savunma Sistemleri’nce fabrika yatırımı için İzmir’in Torbalı ilçesi seçildi. Tesisi ziyaret eden Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “Dünya pazarını elinde bulunduran ABD ve İsrail’den sonra Türkiye’de üretime başlayan şirketin Torbalı’yı tercih etmesi bizleri gururlandırdı” dedi.

    ‘Dışa bağımlılığı azaltmalıyız’

    Olgun, Torbalı OSB’deki fabrikanın Genel Müdürü Ümit Öztürk’ten bilgi aldı. Öztürk, 2000’lerden bu yana radarla görünmezlik teknolojileri üzerine çalıştıklarını belirtti, 2013’te KOSGEB’den Ar-Ge desteği ile anti radar özellikli ‘gizleme ağı’ prototipi geliştirdiklerini söyledi. Torbalı’da olmaktan mutlu olduklarını kaydeden Öztürk, “Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekarelik alanda fabrikamızı kurduk. Savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltmak istiyoruz” diye konuştu.

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