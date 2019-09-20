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    HaberlerEgeTorbalı, ticaret köprüsü olacak
    20.09.2019 - 02:11 |

    Torbalı, ticaret köprüsü olacak

    Torbalı, ticaret köprüsü olacak

    TORBALI Ticaret Odası’nın (TTO) Karadeniz’e düzenlediği gezinin Trabzon’dan sonraki durağı Rize oldu. 30 kişilik heyeti, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karaahmetoğlu ve 1992-2009 yılları arasında TTO başkanlığı yapan M. Muzaffer Sekban karşıladı.

    Torbalı’nın ticari potansiyelini anlatmak için yurdun dört bir yanında tanıtım atağına geçtiklerini ifade eden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Bir taraftan dış ticareti artırmak için çabalıyoruz. İçerde de Torbalı’nın yatırım cazibesini anlatıp yatırım çekmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

    En faal başkan

    Torbalı’nın gelişiminin Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Karaahmetoğlu da, “Sayın Olgun, camiamızın en faal başkanları arasında yer alıyor. Odalarımız arasındaki iş birlikleriyle yeni ticaret kanalları oluşturup pazarlarımızı büyütebiliriz. Bu ziyaretin model alınıp Ege ve Karadeniz arasında köprü kurulmasını istiyoruz” dedi.

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