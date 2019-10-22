Torbalı’da sandık emekçilerine teşekkür

CHP Torbalı İlçe Örgütü, 31 Mart seçimlerindeki sandık görevlilerine ve alan sorumlularına teşekkür belgesi verdi. İlçe Başkanı Erol Günaydın, “AK Partili vekiller Torbalı’ya kamp kurmuştu ama sizler elinizi taşın altına öyle güçlü koydunuz ki seçimi farkla kazandık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel, daha iyi günler çok yakında” dedi. Konuşmanın ardından ilçe yöneticilerinin de katılımıyla kadın kolları, gençlik kolları, mahalle sorumluları ve okul sorumlularına teşekkür belgesi verildi.