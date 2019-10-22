22.10.2019 - 07:50 |
Torbalı’da sandık emekçilerine teşekkür
CHP Torbalı İlçe Örgütü, 31 Mart seçimlerindeki sandık görevlilerine ve alan sorumlularına teşekkür belgesi verdi.
CHP Torbalı İlçe Örgütü, 31 Mart seçimlerindeki sandık görevlilerine ve alan sorumlularına teşekkür belgesi verdi. İlçe Başkanı Erol Günaydın, “AK Partili vekiller Torbalı’ya kamp kurmuştu ama sizler elinizi taşın altına öyle güçlü koydunuz ki seçimi farkla kazandık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Daha güzel, daha iyi günler çok yakında” dedi. Konuşmanın ardından ilçe yöneticilerinin de katılımıyla kadın kolları, gençlik kolları, mahalle sorumluları ve okul sorumlularına teşekkür belgesi verildi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.