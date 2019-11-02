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    HaberlerEgeTorbalı’da şenlik var
    02.11.2019 - 02:31 |

    Torbalı’da şenlik var

    Zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olan Torbalı, Saipler Zeytin Festivali’nin 8.’sini yarın düzenleyecek.

    Torbalı’da şenlik var

    Festivalde, Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner ile Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Çandır sahne alacak. Komedi Dans Üçlüsü de özel bir performans sergileyecek. İzmir’den İZBAN aracılığıyla gelenler, Tepeköy İZBAN İstasyonu’ndan ücretsiz servislerle festival alanına taşınacak.
    Tezgâhlar, saat 10.00’da hazır olacak, konserler 13.00’te başlayacak. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, herkesi festivale davet etti.

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