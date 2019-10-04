04.10.2019 - 01:28 |
Torbalılı sanayici sorunlarını anlattı
Torbalı Ticaret Odası (TTO), ilçedeki en büyük sanayi firmalarının yöneticilerini yeni Kaymakam Ercan Öter, İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Sabittin Keskin ile buluşturdu.
Toplantıda mesleki eğitim, kalifiye eleman sıkıntısı, işsizlik, sanayicinin sosyal projelere katkısı başta olmak üzere bir dizi konuda eylem planı hazırlandı. Kaymakam Öter, toplantının çok verimli geçtiğini belirtti, “Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretimlerini ve kapasite ziyaretlerini yerinde görmek için fabrika ziyaretleri yapacağız” dedi.
TTO Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan yatırımcılarımızın ilçe ile entegrasyonu için yöneticilerle sık sık bir araya gelmelerini önemsiyoruz” diye konuştu.
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