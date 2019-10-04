BİST102.784-0,70EURO6,260,09USD5,700,08ALTIN275,630,23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeTorbalılı sanayici sorunlarını anlattı
    04.10.2019 - 01:28 |

    Torbalılı sanayici sorunlarını anlattı

    Torbalı Ticaret Odası (TTO), ilçedeki en büyük sanayi firmalarının yöneticilerini yeni Kaymakam Ercan Öter, İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Sabittin Keskin ile buluşturdu.

    Torbalılı sanayici sorunlarını anlattı

    Toplantıda mesleki eğitim, kalifiye eleman sıkıntısı, işsizlik, sanayicinin sosyal projelere katkısı başta olmak üzere bir dizi konuda eylem planı hazırlandı. Kaymakam Öter, toplantının çok verimli geçtiğini belirtti, “Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretimlerini ve kapasite ziyaretlerini yerinde görmek için fabrika ziyaretleri yapacağız” dedi.

    TTO Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan yatırımcılarımızın ilçe ile entegrasyonu için yöneticilerle sık sık bir araya gelmelerini önemsiyoruz” diye konuştu.

    Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.
    daha fazla video için
    TRT World'den Mısır'da büyük gazetecilik başarısı! Bir röportajın film gibi hikayesiMısır'da 20 Eylül’den bu yana devam eden Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi karşıtı gösteriler, farklı şehirlere yayılarak devam ediyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Abdest nasıl alınır?

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Hayırlı Cumalar! İşte en güzel kısa, anlamlı ve resimli cuma mesajları

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Korkunç itiraflar! 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Bursa'daki yangın 4 saatte söndürüldü

    Sıradaki Haber