Torbalılı sanayici sorunlarını anlattı

Toplantıda mesleki eğitim, kalifiye eleman sıkıntısı, işsizlik, sanayicinin sosyal projelere katkısı başta olmak üzere bir dizi konuda eylem planı hazırlandı. Kaymakam Öter, toplantının çok verimli geçtiğini belirtti, “Önümüzdeki süreçte işletmelerimizin üretimlerini ve kapasite ziyaretlerini yerinde görmek için fabrika ziyaretleri yapacağız” dedi.



TTO Başkanı Abdulvahap Olgun da, “Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan yatırımcılarımızın ilçe ile entegrasyonu için yöneticilerle sık sık bir araya gelmelerini önemsiyoruz” diye konuştu.