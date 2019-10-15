Torbalı’nın başarısı üniversitenin radarında

Torbalı Ticaret Odası’nın çalışmalarının tez konusu olmasının gurur verici olduğunu belirten Başkan Abdulvahap Olgun, “Marifet iltifata tabidir” dedi.

Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı öğrencisi Aliosman Keskin, Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun’un uyguladığı yönetim modelini, yüksek lisans tezi haline getirdi. Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşumundaki rolü adlı tezde, Olgun’un Torbalı’ya kazandırdığı projeler incelendi.

Pozitif diyalog

Torbalı’nın, Türkiye’nin en hızlı gelişen ilçesi olmasının tez konusunu seçerken çok etkili olduğunu belirten Keskin, “Yaşanan gelişimde, TTO ve Başkan Olgun’un çalışmalarının öne çıktığını gördüm. Bir yıl boyunca yerinde incelemelerde bulundum. Özellikle Olgun’un Torbalı’daki kurum ve odalarla pozitif diyaloğu dikkat çekiciydi. Çalışmalarıyla ülke gündemine de geliyordu. Örneğin, Volkswagen’e yaptığı çağrıdan sonra çok sayıda isim Alman yatırımını kentine çekmek için harekete geçti” dedi.

Çalışkan ekip

Çalışmalarının tez konusu olmasından dolayı onur duyduğunu ifade eden Olgun da, “Oda olarak tez konusu olmamız ‘marifet iltifata tabidir’ sözünü aklıma getirdi. Çok iyi bir ekibimiz var, arkadaşlarımızla birlikte güzel işlere imza attık. Çalışan, üreten, kamuoyu oluşturan her daim üyesi ile iç içe olan ve sorunlarının çözümü için kapıları aşındıran bir yapı oluşturduk. Bugün itibari ile sözü dinlenen, kulak verilen, ülke genelinde gündeme gelen, icraatları ile ses getiren bir odayız. Torbalı’nın kalkınması, gelişmesi ve tam manası ile ‘Cazip Kent’ olması için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.