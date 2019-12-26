Torbalı’nın çam balı markalaşıyor

Torbalı’daki çiftçilerin örgütlü olduğu tek kurum olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 13 yıl sonra yeniden aktifleşti. Kooperatifin başına geçen 41 yıllık eğitimci Hüseyin Şimşek çalımlarına hızlı başladı. Kooperatif üyesi arıcıların ürettiği çam balı TORBAL olarak markalaştırıldı, Atatürk Orman Çiftliği’ne satıldı.

2013’te Torbalı Zeytin Kolonyası’nı ürettirip ilçenin markası haline getiren Torbalı Ticaret Odası (TTO) şimdi de ilçeye ismini veren Torbalı’nın balını ilçenin markası haline getirmeyi hedefliyor.

16 ton yola çıktı

‘İlçenin yerel değerlerine sahip çıkıyoruz’ slohanıyla hareket ettiklerini belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “Balımızı ulusal arenaya çıkarmak istiyoruz. İlçenin ilk tarımsal kooperatifini destekleyeceğiz. Özellikle tarımsal üretimlerimizi işleyip sanayi ürünü haline getirebilirsek işte o zaman gerçek kalkınmayı yakalarız” dedi. Çam balı hakkında bilgi veren Şimşek de, arıların çiçek nektarı yerine çam pamuklu böceğin salgısını kullanarak ürettiği bal olduğunu dile getirdi, “16 tonluk ilk bal sevkiyatımızı aracısız bir şekilde TTO Başkanı’nın desteğiyle gönderdik. Kooperatifimizi yeniden ayağa kaldırıp markalaşma çalışması başlatacağız” diye konuştu.