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    HaberlerEge HaberleriTOSBİ’de sanayiciler temsilcilerini seçti
    25.11.2019 - 07:50 |

    TOSBİ’de sanayiciler temsilcilerini seçti

    Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), müteşebbis heyet seçimlerini tamamladı.

    TOSBİ’de sanayiciler temsilcilerini seçti

    Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), müteşebbis heyet seçimlerini tamamladı. Katılımcılardan gelen talep ve istek doğrultusunda Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş’ın divan başkanlığında tek liste ile açık oy açık tasnif şeklinde yapılan seçimde, oy birliğiyle müteşebbis heyeti üyeleri belirlendi. Yatırımcının TOSBİ’ye ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Akdaş, “Bölgemize katkı sunabilmek için çalışacağız” dedi.

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