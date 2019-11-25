TOSBİ’de sanayiciler temsilcilerini seçti

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), müteşebbis heyet seçimlerini tamamladı. Katılımcılardan gelen talep ve istek doğrultusunda Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş’ın divan başkanlığında tek liste ile açık oy açık tasnif şeklinde yapılan seçimde, oy birliğiyle müteşebbis heyeti üyeleri belirlendi. Yatırımcının TOSBİ’ye ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Akdaş, “Bölgemize katkı sunabilmek için çalışacağız” dedi.