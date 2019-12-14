15.12.2019 - 00:03 |
Tosya’ya 2. şans
İki aylıkken araba çarpması sonucu sol arka ayağını kaybeden kedi, Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün başarılı ameliyatıyla hayata tutundu.
Yaklaşık üç ay tedavi gören minik kedi, Gaziemirli Svetlana Somara tarafından sahiplenildi. Üç ayak ile yaşama tutunan kediye Tosya adı verildi. Tosya’nın rutin kontrolleri için geldiği Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde kedinin sahibiyle buluşan Başkan Halil Arda, Somara’ya, Tosya’ya sahip çıktığı için teşekkür etti, “Yerel yönetimler olarak bizler hemşehrilerimiz kadar can dostlarımızın da iyi bir yaşam sürmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.