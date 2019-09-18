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    HaberlerEgeTrabzon'a ticaret köprüsü
    18.09.2019 - 03:03 |

    Trabzon'a ticaret köprüsü

    Torbalı Ticaret Odası’na (TTO) bağlı 30 iş insanı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret etti.

    Trabzon'a ticaret köprüsü

    TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun ve Meclis Başkanı Erkan Aksoy başkanlığındaki heyeti, Trabzon TSO Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu karşıladı.

    Yatırımcılara çağrı

    Toplantıda konuşan Hacısalihoğlu, “TTO’nun çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu ziyaretin ticari ilişkiler kurarak taçlanmasını ümit ediyoruz” dedi. Torbalı ekonomisini anlatmak için yola koyulduklarını ifade eden TTO Başkanı Olgun da, “Amacımız Türkiye’nin dört bir yanında Torbalı’nın yatırım olanaklarını anlatıp ticarete köprü olmak istiyoruz. Son yıllarda ekonomi alanında büyük bir sıçrama yaptık. Bu gelişimi ve yatırım cazibemizi her yerde anlatmamız gerekiyor” diye konuştu.

    Torbalı heyeti, ardından Trabzon Ticaret Borsası’nın (TTB) misafiri oldu. Borsa binasında Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan ve Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmelerde de Trabzon ve Torbalı’nın sanayi potansiyeli değerlendirildi. Gezi boyunca Trabzonlu iş insanlarıyla karşılıklı görüşmeler yapıldı.

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