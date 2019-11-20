Trafiği rahatlatacak dört yeni aks

Bütçe ile Karabağlar’da yaşayan İzmirliler’e en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacaklarını ifade eden Selvitopu, şöyle konuştu:

“Komisyon üyelerimize ve meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Karabağlar’a hayırlı olsun. Karabağlar’da yapacaklarımı belli, özellikle trafiği rahatlatacak ulaşım projelerimiz hazır ancak bütçe yetmiyor. Dört yeni aks planlıyoruz. Eski İzmir Caddesi, Zincirlikuyu Kavşağı’nda bir tıkanma oluyor. Zincirlikuyu ile Dostluk Bulvarı’nı birbirine bağlayan 24 buçuk metre genişliğinde yeni bir yol açmayı hedefliyoruz. Kamulaştırmalar tamamlandı ve projenin yüzde 80’i bitti. Erdal Yaklav ile İhsan Alyanak bulvarlarının birleştiği kavşaktan Uzundere çevre yolu çıkışına bağlantı yapacağız. Karabağlar Endüstri Meslek Lisesi’nin olduğu 5711/1 Sokak Sırrı Atalay Caddesi’ne bağlanacak. Son olarak Sırrı Atalay Caddesi’ni direkt Yeşillik Caddesi ve Fuar’a bağlanmayı düşünüyoruz. Metro da bitince Karabağlar’da ulaşım sorunu kalmayacak. Ayrıca düzenlenmesi gereken birçok sokağımız var. İmkanlarımız ölçüsünde yenilemeye çalışıyoruz. Geçen dönem 850’ye yakın sokağımızı yeniledik. Önümüzdeki yıllarda daha yoğun olarak asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz.”