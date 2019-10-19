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    HaberlerEgeTrafik Eğitim TIR’ı minikleri ağırladı
    19.10.2019 - 01:51 |

    Trafik Eğitim TIR’ı minikleri ağırladı

    İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen program çerçevesinde Türkiye’yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Uşak’a geldi. İlkokul öğrencilerine mobil sınıfta trafik eğitimi verildi daha sonra minikler özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.

    Trafik Eğitim TIR’ı minikleri ağırladı

    TIR’ı ziyaret eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Öğrencilerimiz trafik eğitimi aldı, ardından uygulama yaptı. Amacımız onları küçük yaşta bilinçlendirmek” dedi. l uŞAK AA

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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