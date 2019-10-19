19.10.2019 - 01:51 |
Trafik Eğitim TIR’ı minikleri ağırladı
İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca belirlenen program çerçevesinde Türkiye’yi dolaşan Mobil Trafik Eğitim TIR’ı Uşak’a geldi. İlkokul öğrencilerine mobil sınıfta trafik eğitimi verildi daha sonra minikler özel hazırlanan alanda akülü araç kullandı.
TIR’ı ziyaret eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, “Öğrencilerimiz trafik eğitimi aldı, ardından uygulama yaptı. Amacımız onları küçük yaşta bilinçlendirmek” dedi. l uŞAK AA
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