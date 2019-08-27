27.08.2019 - 03:09
Trafolar resimlerle rengârenk oluyor
BUCA Belediyesi, kirli ve üzerlerine yazı yazılmış trafoları spor, deniz, doğa resimleri ve çocukların beğendiği çizgi film kahramanları ile donatıyor.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.