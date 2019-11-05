Traktör kasasında konser

Balıkesir’in Edremit ilçesinin kırsal Mehmetalan Mahallesi, Senfonik Konser’le keyifli saatler geçirdi. Kırsal mahallenin eski köy okulunda konuşlandırılan traktör römorkunu sahne olarak kullanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, TRT sanatçılarından oluşan 25 kişilik Turkish Brass Ensemble Orkestrası, meydanda varil içinde yakılan odun ateşi eşliğinde ve meşale ışığında birbirinden güzel eserlerden oluşan bir konser verdi.

Gecede ayrıca zeybek gösterileri de yapıldı. Organizasyona katılan Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Senfonik konser Mehmetalan’da ilk defa 2008’de yapıldı. O gün Türkiye’de gündem olmuştu, traktör kasasında senfoni konseri diye. Gaz lambası da vardı o zaman. Tanınırlık, bilinirlik adına Mehmetalanı tüm Türkiyeye tanıttınız, duyurdunuz. Çok teşekkür ediyoruz” dedi. - F. EMRAH ERDOĞAN DHA