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    HaberlerEgeTramvay, Çiğli için çok büyük ihtiyaç
    24.08.2019 - 07:50

    Tramvay, Çiğli için çok büyük ihtiyaç

    Karşıyaka-Çiğli tramvay hattıyla ilgili onay bekleyen proje küçük bir değişiklik yapıldıktan sonra Ankara’ya gönderilecek

    Tramvay, Çiğli için çok büyük ihtiyaç

    Çiğli-Karşıyaka tramvay hattıyla ilgili sevindirici gelişme yaşandı. Yaklaşık iki yıldır onay bekleyen hatla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir Büyükşehir’den teknik konularda değişiklik yapmasını istedi. Böylece projeyle ilgili bir adım atılmış oldu. Büyükşehir’in projeyi, en geç Eylül sonunda, gerekli düzeltmeleri yapıp Ankara’ya göndereceği belirtildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “CHP ve AK Parti projeyle ilgili ortak hareket ediyoruz. İlgili komisyon kuruldu, proje de hazır. Ankara onaylandığında ilçemiz büyük bir kolaylığa kavuşacak” dedi.
    Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Daire Başkanı Mehmet Oğuz Ergenokan’la bir araya gelen Başkan Gümrükçü, “Komisyonumuz da konuyu inceliyor. Karşıyaka tramvayından 2 kat fazla yolcu taşıyacak proje. Devlet ve birçok özel hastane, organize sanayi bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ilçe sınırlarında. Çok güzel olacak” dedi.
    Hattın biri Ataşehir-belediye önü-devlet hastanesi-organize sanayi-İKÇÜ’den; diğer hat ise organize sanayi bölgesine uğramadan doğrudan üniversiteye gidecek.

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