04.12.2019 - 00:00 |
Travel Turkey yarın başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ-TÜRSAB ortaklığıyla düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, yarın fuarizmir’de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Fuar boyunca ilk iki gün aynı anda üç farklı yerde kurulacak sahnelerde sektörün uzmanları sunumlarda bir araya gelecek.
3 gün sürecek
İnsanlık tarihinin ilk tapınakları olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları ve Halil Tuncer’in Turizm
Fotoğrafları, üç gün boyunca sergilenecek.
Havayolu şirketlerinin uçak bileti çekilişleri, Etiyopya ve Ruanda geleneksel etkinlikleri, kahve sunumları ve dans gösterileriyle renklenecek olan Travel Turkey 7 Aralık Cumartesi akşamı sona erecek.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.