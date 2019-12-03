Travel Turkey yarın başlıyor

Fuar boyunca ilk iki gün aynı anda üç farklı yerde kurulacak sahnelerde sektörün uzmanları sunumlarda bir araya gelecek.



3 gün sürecek



İnsanlık tarihinin ilk tapınakları olarak tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa Göbeklitepe D Tapınağı replikaları ve Halil Tuncer’in Turizm

Fotoğrafları, üç gün boyunca sergilenecek.



Havayolu şirketlerinin uçak bileti çekilişleri, Etiyopya ve Ruanda geleneksel etkinlikleri, kahve sunumları ve dans gösterileriyle renklenecek olan Travel Turkey 7 Aralık Cumartesi akşamı sona erecek.