‘Trifokal lenslerle gözlükten kurtul’

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında ‘akıllı lens’ olarak bilinen trikofal göz içi lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafede görüş kolaylığı sağladığını söyledi. Lenselerin özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını belirtti. Her hasta için doğru tanı ve tedaviyle birlikte başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade eden Op. Dr. Asena, “Trifokal lensler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son 6-7 yıldır uygulanıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak ülkemizde bu uygulamayı ilk yapan hastanelerden biriyiz. Gözlükten kurtulmak isteyenler için mercek değişim ameliyatı ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lenslerde ameliyat süresi yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor” dedi.