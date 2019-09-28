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    HaberlerEgeTRT Müzik yayını binleri coşturdu
    28.09.2019 - 03:25 |

    TRT Müzik yayını binleri coşturdu

    TRT Müzik kanalının sevilen programı ‘Alaturka Akşamlar, İzmir’in Bayındır ilçesinden canlı yayınlandı.

    TRT Müzik yayını binleri coşturdu

    Şehir stadyumunda kurulan sahnede; sunucu İsmail Özkan ve konuk Turgay Başyayla, Türk Sanat Müziği’nden en sevilen parçaları seslendirdi. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “TRT’nin, çiçeğin başkenti Bayındır’dan yayın yapması bizleri onurlandırdı. Herkesi doğal ve tarihi güzelliklerimizi görmeye bekliyoruz” diye konuştu. Öte yandan etkinlik öncesi Bayındır Cumhuriyet Meydanı’nda da aşure ikramı yapıldı. Başkan Demirezen, “Muharrem ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır” dedi.

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