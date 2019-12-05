BİST108.4870,73EURO 6,400,35USD5,760,22ALTIN272,960,11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri Trtovac Ekol’de ameliyat oldu
    ABONE OL
    05.12.2019 - 07:50 |

    Trtovac Ekol’de ameliyat oldu

    Ekol Göz Menemenspor’da forma giyen ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı sırasında sakatlanan Jasmin Trtovac’ın tedavisi Ekol Hastanesi’nde tamamlandı.

    Trtovac Ekol’de ameliyat oldu

    Ekol Göz Menemenspor’da forma giyen ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı sırasında sakatlanan Jasmin Trtovac’ın tedavisi Ekol Hastanesi’nde tamamlandı. Elmacık kemiği kırılan Jasmin Trtovac’ın tedavisi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, “Jasmin Trtovac’ın elmacık kemiğinde ciddi 3 adet kırık vardı. Yapılan operasyon ile bu kırıkları onardık” dedi. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Jasmin Trtovac “Öncelikle Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz’a çok teşekkür ederim. Kendisi hem kulübümüze destek oldu hem de bizim sağlık sponsorumuz oldu. Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi benimle yakından ilgilendi. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi heyecanla yeşil sahalara döneceğim günü bekliyorum” dedi.

    EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
    daha fazla video için
    Can Yaman'dan şok sözler: Bana bir dudak verSon röportajında yaptığı libido açıklamasıyla günlerdir adından söz ettiren Can Yaman'ın İsrailli kadın hayranına, "Bana bir dudak ver" dediği iddia edilen Youtube videosu magazinde zirveye çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

    Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

    Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

    Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

    Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

    Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

    Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

    Sıradaki Haber