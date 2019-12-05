Trtovac Ekol’de ameliyat oldu

Ekol Göz Menemenspor’da forma giyen ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı sırasında sakatlanan Jasmin Trtovac’ın tedavisi Ekol Hastanesi’nde tamamlandı. Elmacık kemiği kırılan Jasmin Trtovac’ın tedavisi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Operasyon hakkında bilgi veren Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, “Jasmin Trtovac’ın elmacık kemiğinde ciddi 3 adet kırık vardı. Yapılan operasyon ile bu kırıkları onardık” dedi. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Jasmin Trtovac “Öncelikle Ekol Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz’a çok teşekkür ederim. Kendisi hem kulübümüze destek oldu hem de bizim sağlık sponsorumuz oldu. Opr. Dr. Cenk Melikoğlu ve ekibi benimle yakından ilgilendi. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi heyecanla yeşil sahalara döneceğim günü bekliyorum” dedi.