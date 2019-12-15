TSYD İzmir Şubesi’nden 2019’a veda

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş da göreve geldikleri 2012’den bu yana yaptıkları organizasyonları sürdürdüklerini, sponsor ve İZVAK’ın da katkılarıyla futbol ve voleybol turnuvalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve Yaşar Holding Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Aykırı’nın da katıldığı gecede üyeler ve aileleri gönüllerince eğlendi. TSYD üyeleri, yeni yıl pastası da kesti. Baloya Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve eşi İdil Çağıl Demirtaş’da katıldı.