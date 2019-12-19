TSYD İzmir Şubesi’nden Göz Göz’ün evine ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu Göztepe’nin yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve stadın mimarı Tuğrul Büyükköken’den stat hakkında bilgiler alan yönetim kurulu üyeleri, basın mensuplarının çalışacağı alanlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

‘Sırada Alsancak var’

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir’de bir dönem yaşanan stat sorunundan sonra Göztepe’nin yeni stadının bitme aşamasına geldiğini hatırlatarak, Alsancak Stadı’nın da en kısa zamanda biteceğine inandığını kaydetti. Son dönemde Türkiye’de bir çok stat yapıldığını hatırlatan Okumuş, “Yeni stat kulüp tarihinde bir dönüm noktası, yalnızca modern bir spor tesisi değil kente değer katacak bir yaşam alanı. Emek harcayan herkesi kutlarız” dedi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde ilk maçı oynamak için çok heyecanlı olduklarını belirtti, “Yeni stadımız İzmir için de çok önemli bir yere sahip olacak” ifadelerini kullandı.