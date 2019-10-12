TSYD İzmir’den 5’inci voleybol şöleni

Efeler Ligi’nde mücadele eden 4 takımın ter dökeceği Alsancak Atatürk Voleybol Salonu’ndaki turnuvada Arkasspor, Galatasaray, Bursa BŞB. ve İstanbul BŞb. yer alacak. Organizasyonla ilgili Güzelbahçe’de düzenlenen basın toplantısına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, şube yönetimi, TSYD Genel Merkezi yöneticileri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, turnuva ana sponsoru Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, turnuvanın destekçilerinden Firuz Özçekici ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Temsilcisi Emre Şahin katıldı. TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, dernek yönetimine geldiklerinden bu yana ciddi faaliyetler yürüttüklerini belirtti, “Her şeye rağmen futbol ve voleybol turnuvalarımızı sürdürerek geleneksel hale getirdik. Sağ olsun geçen yıl olduğu gibi Cihan Aktaş, bu yıl da hiç düşünmeden sponsorluk teklifimizi kabul etti. İzmir sporuna ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu turnuva İzmir’in bir markası oldu. Gelecek yıl yalnızca erkeklerde değil, kadınlarda da bir voleybol turnuvası yapmak istiyoruz” dedi. Başkan Okumuş, turnuva sponsorları Cihan Aktaş ve Firuz Özçekici’ye birer plaket verdi.