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    HaberlerEgeTSYD üyelerine sağlık indirimi
    24.10.2019 - 01:30 |

    TSYD üyelerine sağlık indirimi

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Bornova’da hizmete giren ZG Ergonomi merkezi ile işbirliği anlaşması yaptı.

    TSYD üyelerine sağlık indirimi

     Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan’ın açtığı merkezde, tedavi ücretleri TSYD İzmir üyelerine indirimli olacak. TSYD yöneticilerini misafir eden Özdoğan, merkezde, kas iskelet sistemi hastalıklarında kişinin bütüncül tıp açısından ayrıntılı değerlendirildiğini belirtti.

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