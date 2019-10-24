24.10.2019 - 01:30 |
TSYD üyelerine sağlık indirimi
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Bornova’da hizmete giren ZG Ergonomi merkezi ile işbirliği anlaşması yaptı.
Uzman Dr. Şerafettin Özdoğan’ın açtığı merkezde, tedavi ücretleri TSYD İzmir üyelerine indirimli olacak. TSYD yöneticilerini misafir eden Özdoğan, merkezde, kas iskelet sistemi hastalıklarında kişinin bütüncül tıp açısından ayrıntılı değerlendirildiğini belirtti.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.