TÜBİTAK için güçbirliği...

Çiğli Belediyesi, TÜBİTAK projeleri için İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ‘Karşılıklı Yardım ve İşbirliği’ protokolü imzaladı.Çiğli Belediyesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2020 yılında yapılması planlanan TÜBİTAK projeleri için ‘Karşılıklı Yardım ve İşbirliği’ protokolleri imzalandı. TÜBİTAK protokollerini Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse imzaladı.

Doğa ve bilimle iç içe

Çeşitli alanlarda işbirliği sağlayan protokoller TÜBİTAK’ın 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ve 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programına ortak başvuruyu kapsıyor.

Çocukların bilim ve doğayla daha fazla bir arada olacağı projeleri gerçekleştireceklerini belirten Başkan Gümrükçü, “Çocuklarımız bilimle, doğayla buluşacak. Aynı zamanda Çiğli’deki yönetici kadronun gelişimi için de çalışmalar yapacağız. Biz, Çiğli Kent Sempozyumu’nu yaparken yolumuzu bilim aydınlatacak demiştik. Üniversitemiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte hareket etmekten çok mutluyuz” dedi.

Ürettikleri bilginin sadece üniversite sınırları içinde kalmaması gerektiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Köse de, “Toplumumuzun her kesiminin hem bilgi, hem bilinç hem de teknoloji olarak dönmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu noktada belediye ve STK’larla birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diye konuştu. Projelerin kabul görmesi halinde haziran ve ekim aylarında gerçekleşecek olan bilim şenliklerine 40 bin öğrencinin katılması öngörülüyor.