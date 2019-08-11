11.08.2019 - 03:10
Tugay’dan müjde
Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, belediye birimlerini gezerek çalışanlarla tek tek bayramlaştı.
İlk olarak ana hizmet binasında görevli personelle bayram coşkusunu paylaşan Başkan Tugay, ardından Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde sendika temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Personel A.Ş’ye bağlı olan çalışanlara toplu iş sözleşmesi müjdesi de veren Tugay “Hiçbir çalışanımızın maaşı 3 bin liranın altında kalmayacak” dedi.
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