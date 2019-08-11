Tugay’dan müjde

İlk olarak ana hizmet binasında görevli personelle bayram coşkusunu paylaşan Başkan Tugay, ardından Örnekköy Şantiye Tesisleri’nde sendika temsilcileri ve emekçilerle bir araya geldi. Personel A.Ş’ye bağlı olan çalışanlara toplu iş sözleşmesi müjdesi de veren Tugay “Hiçbir çalışanımızın maaşı 3 bin liranın altında kalmayacak” dedi.