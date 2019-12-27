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    HaberlerEge Haberleri TÜGİAD Ege’de bayrak değişimi
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    27.12.2019 - 00:02 |

    TÜGİAD Ege’de bayrak değişimi

    TÜGİAD Ege’de bayrak değişimi

    Türkiye Genç İş Adamları (TÜGİAD) Ege Şubesi’nde bayrak değişimi oldu. Can Yavaş, iki dönemdir sürdürdüğü başkanlık görevini yönetim kurulu başkan yardımcısı Melih Sebastien Durmuş’a devretti. Durmuş, “Değerli başkanımız Can Yavaş’ın yaptığı gibi ilerleyen süreçte bende başka bir arkadaşıma bu görevi devredeceğim. Başkanlık görevini yürüteceğim bu süreçte başarılı işlere imza atma hedefiyle bu yola çıkıyorum” diye konuştu.

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