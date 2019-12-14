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    HaberlerEge Haberleri Tüketici, ürüne güvenmek istiyor
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    15.12.2019 - 00:06 |

    Tüketici, ürüne güvenmek istiyor

    Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi’nin (ICAC) Avustralya’da yapılan 78. Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil eden heyette yer alan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin pamuk üretiminde dünyada 6’ncı, ithalatta ise 5’inci sırada bulunduğunu söyledi.

    Tüketici, ürüne güvenmek istiyor

    Türkiye’nin yıllık 1.6 milyon ton pamuğa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Eskinazi, “İlerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz. Ayrıca tüketici, ürünlerin hikayelerini ve güvenilirliğini sorguluyor. Üretimimizi bu beklentilere cevap verecek şekilde yapmamız şart” diye konuştu.

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