15.12.2019 - 00:06 |
Tüketici, ürüne güvenmek istiyor
Uluslararası Pamuk İstişare Konseyi’nin (ICAC) Avustralya’da yapılan 78. Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’yi temsil eden heyette yer alan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin pamuk üretiminde dünyada 6’ncı, ithalatta ise 5’inci sırada bulunduğunu söyledi.
Türkiye’nin yıllık 1.6 milyon ton pamuğa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Eskinazi, “İlerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz. Ayrıca tüketici, ürünlerin hikayelerini ve güvenilirliğini sorguluyor. Üretimimizi bu beklentilere cevap verecek şekilde yapmamız şart” diye konuştu.
Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.