Tüketici, ürüne güvenmek istiyor

Türkiye’nin yıllık 1.6 milyon ton pamuğa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Eskinazi, “İlerleyen süreçte 2 milyon tona ulaşacak pamuk ihtiyacımızı yerli üretimle karşılayacak şekilde üretimi ve üreticiyi desteklemeliyiz. Ayrıca tüketici, ürünlerin hikayelerini ve güvenilirliğini sorguluyor. Üretimimizi bu beklentilere cevap verecek şekilde yapmamız şart” diye konuştu.