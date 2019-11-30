Tüm çabamız turizm için

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    30.11.2019 - 03:28 |

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    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Corendon Havayolları’nın temsilcileriyle bir araya geldi, her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

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    Corendon’un turizm alanında yenilikçi bir firma olduğunu belirten Başkan Günel, “Bir turizmci olmasam da hayata turizmci gözüyle bakabiliyorum. Turizm kenti Kuşadası’nın bizim çabalarımızla gelişeceğini ve güzelleşeceğinin sözünü veriyorum. Kentimizde çirkin betonlaşma çok fazla. Bunun için estetik kurulu oluşturduk. Binalara cephe giydirmesi yapacağız. Şehir merkezi trafiğinde tek yön uygulamasını başlatacak projenin ilk adımını yakında atacağız. Turizm kenti kimliğine yakışan Kuşadası’nı oluşturmak en büyük hedefimiz” dedi.

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