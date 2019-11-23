‘Tüm Denizli mutlu olsun’

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, kısa süre önce dünya evine giren çiftin yüzünü güldürdü.

Komşularının, çiftin öksüz olduğunu ve ev eşyasına ihtiyaçları olduğunu belediyeye bildirmesinin ardından talimat veren Başkan Osman Zolan, Denizli’de yaşayan herkesin mutluluğu ve huzuru için gece gündüz gayret ettiklerini söyledi. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yanında insana da dokunmak gerektiğini belirten Zolan, “Gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor. Bizim isteğimiz, şehrimizde yaşayan herkes mutlu olsun. Kardeşlerimize sonsuz mutluluklar diliyorum” dedi.

Evleri yeni eşyalarla döşenen Murat-Özlem Yıldız çifti, güzel sürpriz için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Murat Yıldız, “Komşularımız düğünümüzü yapmamızda yardımcı oldu. Konu Osman Zolan Başkanımıza ulaşmış, sağ olsun. Çamaşır makinesinden oturma grubuna kadar evimizi baştan aşağıya döşedi. Bize düğün sürprizi oldu” dedi.