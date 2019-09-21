‘Tüm gazilerimize şükran borçluyuz’

Gazilerle sohbet eden Sürekli, “Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda imkânsızlıklara rağmen vatanına ve istiklaline sahip çıkan, 15 Temmuz’da canını hiçe sayarak namluya göğsünü siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hürmetlerimi iletiyor, uzun bir ömür diliyorum” diye konuştu.