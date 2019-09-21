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    HaberlerEge‘Tüm gazilerimize şükran borçluyuz’
    21.09.2019 - 01:36 |

    ‘Tüm gazilerimize şükran borçluyuz’

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Urla’daki teşkilat programında Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

    ‘Tüm gazilerimize şükran borçluyuz’

    Gazilerle sohbet eden Sürekli, “Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda imkânsızlıklara rağmen vatanına ve istiklaline sahip çıkan, 15 Temmuz’da canını hiçe sayarak namluya göğsünü siper eden şehit ve gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize hürmetlerimi iletiyor, uzun bir ömür diliyorum” diye konuştu.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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