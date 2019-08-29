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    HaberlerEgeTüm ilçedeki yollar yenileniyor
    29.08.2019 - 07:50

    Tüm ilçedeki yollar yenileniyor

    Bornova Belediyesi yolları yeniliyor.

    Tüm ilçedeki yollar yenileniyor

    Bornova Belediyesi yolları yeniliyor. Yaz aylarının başında çalışmalara başlayan ekipler, ilçenin tamamında da asfaltlama işlemlerini sürdürüyor. Aralık ayına kadar 45 bin metrekarelik yolun yenileneceğini belirten, Başkan Mustafa İduğ, “95 bin metrekare kilit parke taş yol ve 1500 metreküp beton yol yapım çalışmaları devam ediyor” dedi.

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