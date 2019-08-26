Tüm kadınlar birlikte mücadele edeceğiz

KIRIKKALE’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülmesi, CHP İzmir İl Kadın Kolları üyeleri tarafından kınandı. Kültürpark’taki İsmet İnönü Sanat Merkezi önünde toplanan kalabalık, kadın cinayetlerine dikkat çekti. Katılanlar ellerinde ‘Anneler ölmesin’, ‘Kadın ölür toplum ölür’, ‘Ben kadınım yaşamak ve yaşatmak için varım’ yazılı dövizler taşıdı.

İyi hal indirimine son

Caydırıcı cezaların uygulanması gerektiğine dikkat çeken CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, şöyle konuştu: “4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmeyenler, kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine ‘Ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz’ diye meclis komisyonları kuranlar, boşanmayı tabulaştıranlar, nafaka hakkına saldıranlar bu cinayete ortaktır. Biz iyi hal indirimi istemiyoruz, tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu zalimlere ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız. Bu ülkede anneler ölmeyecek, çocuklar ağlamayacak.”