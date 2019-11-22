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    HaberlerEge Haberleri‘Tüm kavgalar bu kadar masum olsa’
    22.11.2019 - 07:50 |

    ‘Tüm kavgalar bu kadar masum olsa’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın belediyelere gönderilen asansör firmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya gönderme yaptı.

    ‘Tüm kavgalar bu kadar masum olsa’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın belediyelere gönderilen asansör firmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya gönderme yaptı. egedesonsoz.com’un haberine göre oda, asansör denetimlerinin belediyeler üzerinden özel firmalara verildiğini belirtti, kendileriyle yapılan sözleşmelerin yenilenmeyeceğinin söylendiğini aktardı. Oda, asansör kontrol merkezinin sözleşmelerinin feshedilmesinin etik ve ahlaki olmadığını vurguladı.

    ‘Kaynaklar ranta gitmesin’

    CHP Genel Merkezi ile TMMOB arasında krize neden olan ‘asansör denetim işiyle’ ilgili AK Parti’li vekil Dağ, “Keşke tüm asansör kavgalarınız bu kadar masum olsa” dedi. Dağ, “CHP’li bazı vekiller ve belediye başkanları, İzmir’de asansör denetimiyle ilgili rant kavgasına başladı. İzmir’in kaynaklarının ranta kurban gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu kavganın taraflarını bilmek İzmirlinin hakkıdır” diye konuştu.

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