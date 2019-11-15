15.11.2019 - 02:15 |
‘Tüm plajları Milli Emlak’tan alacağız’
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gündoğan Koyu sahil kesiminde bulunan çok sayıda iskeleyle ilgili düzenlemelerin sezon başlamadan yapılacağını belirtti.
Gündoğan’da esnafla bir araya gelen Başkan Aras, “Sahili kaplayan ve doğal durumu bozan iskeleleri kaldıracağız. İskeleler belirlenen ölçülerde, kumsalın denizle birleştiği noktadan başlayacak. Belediye olarak bütün plajları Milli Emlak’tan devralmak istiyoruz. Süreç umduğumuz gibi giderse ecrimisilleri de biz belirleyeceğiz, fiyatlar biraz düşecek. Ecrimisilin bir bölümünü Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatıracağız” dedi.
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