‘Tüm plajları Milli Emlak’tan alacağız’

Gündoğan’da esnafla bir araya gelen Başkan Aras, “Sahili kaplayan ve doğal durumu bozan iskeleleri kaldıracağız. İskeleler belirlenen ölçülerde, kumsalın denizle birleştiği noktadan başlayacak. Belediye olarak bütün plajları Milli Emlak’tan devralmak istiyoruz. Süreç umduğumuz gibi giderse ecrimisilleri de biz belirleyeceğiz, fiyatlar biraz düşecek. Ecrimisilin bir bölümünü Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatıracağız” dedi.