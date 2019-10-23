23.10.2019 - 00:37 |
‘Tüm problemleri birlikte aşacağız’
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, muhtarlarla bir araya geldi.
Yerel idarelerin mahallelerdeki en önemli temsilcileri olan muhtarların birer meclis üyesi gibi olduğuna işaret eden Başkan Sandal, “Bayraklı’yı el birliğiyle bir yerlere taşıyacağız. İyi niyetle yaklaşıp tüm sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi. Bu tür toplantıların altı ayda bir periyodik olarak devam edeceğini dile getirdi.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.