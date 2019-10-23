‘Tüm problemleri birlikte aşacağız’

Yerel idarelerin mahallelerdeki en önemli temsilcileri olan muhtarların birer meclis üyesi gibi olduğuna işaret eden Başkan Sandal, “Bayraklı’yı el birliğiyle bir yerlere taşıyacağız. İyi niyetle yaklaşıp tüm sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi. Bu tür toplantıların altı ayda bir periyodik olarak devam edeceğini dile getirdi.